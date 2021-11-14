اربد :أمسية أدبية بعنوان صراع على رقعة شطرنج

الوكيل الاخباري- نظمت مبادرة إربد تقرأ، مساء أمس السبت، أمسية أدبية بالتشارك مع جمعية شباب البلد، ومشروع المئة كاتب، بعنوان صراع على رقعة شطرنج، للروائي محمد أبو الهيجاء، للتعريف بأعماله الأدبية، بمناسبة إعلان مدينة إربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022.

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واثنت الدكتورة إيمان الجودة، التي رعت الأمسية، على دور الشباب المبدع في إحياء وتجديد الحركة الثقافية في المملكة، وذلك بحضور نخبة من المثقفين والادباء ورؤساء الجمعيات والهيئات الثقافية والخيرية.



واشار رئيس المبادرة، محمود علاونة، الى أن إربد عاصمة للثقافة العربية، حدث استثنائي يحتاج لجهود استثنائية من الجميع، مبينا أن هذه الأمسية جاءت لإشهار مشروع المئة كاتب ضمن التحضيرات المستمرة لعاصمة الثقافة العربية.

من جانبها، قدمت الكاتبة أنمار المنسي، بطاقة تعريفية عن الروائي أبو الهيجاء، وقرأت قصيدة عن الأردن، كما تحدث الكاتب حسام المغاربي عن مشروع المئة كاتب، وقدمت الكاتبة بتول التهتموني قراءة انطباعية عن العمل الروائي الأول للروائي أبو الهيجاء بعنوان (حب في محفظة فارغة).



وقدمت الكاتبة روان القواسمة قراءة عن العمل الثاني للروائي أبو الهيجاء ( أوزور الهجين) الجزء الأول، تلتها الكاتبة والشاعرة أماني المبارك حيث قدمت إضاءة إبداعية للعمل الأدبي الثالث (أوزور - ملحمة القرابين) الجزء الثاني.



وقرأ الشاعر معاذ الغرايبة قصيدة شعرية ، بمصاحبة الفرقة الموسيقية التي أضفت أجواء جمالية على الحفل، وبمشاركة لافتة للفنان التشكيلي عمرو أبو غريبة الذي عرض مجموعة من اللوحات الفنية ذات المضامين المختلفة.