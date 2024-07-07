الأحد 07-07-2024
الوكيل الاخباري
 

فرنسا .. نسبة التصويت حتى منتصف النهار الأعلى منذ 1981

أنشطة متنوعة تنظمها المراكز الشبابية في الرمثا

أردوغان: قد نوجه دعوة لبشار الأسد لزيارة تركيا

النيابة الإسرائيلية ترفض طلبا لنتنياهو

الامن العام : العثور على مواطن متوفياً داخل منزله ومباشرة التحقيقات

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

الارصاد : ارتفاع جديد على درجات الحرارة بهذا الموعد

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات من الاثنين حتى الاربعاء

هرتسوغ: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل

سرايا القدس: قصفنا جنود الاحتلال عند معبر رفح

الأحد، 07-07-2024 04:30 م

اربد: أنشطة شبابية في لواءي الوسطية والكورة

1720358498404


الوكيل الإخباري - واصلت مديرية شباب محافظة إربد، والمراكز التابعة لها في لواءي الكورة والوسطية، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية المتنوعة.

اضافة اعلان


وانطلق في مركز شابات جديتا بلواء الكورة فعاليات تدريب برنامج مهاراتي بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية 15-17، لمدة 4 أيام في قاعة المركز.


ويهدف البرنامج إلى صقل وتنمية المهارات الحياتية وتعزيز التماسك الاجتماعي لديهم ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخرين.


كما سيعمل البرنامج على إكساب المشاركين المعرفة والمهارات الاجتماعية ومهارات العمل الجماعي ومهارة القيادة والعمل المشترك، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بوضوح ومساعدة الفرد في تحقيق أهدافه، والتخطيط لمسار هادف.


من جهة أخرى، نظم مركز شباب الوسطية برنامجا بعنوان "لقاء القيادات الشبابية وقصص نجاح منتسبي المراكز" في محافظة عجلون تخلله زيارة إلى مركز شباب عبين عبلين وقلعة الربض التاريخية، بمشاركة 23 مشاركا من أعضاء المركز.


وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج التبادل الشبابي للمراكز الشبابية الهادف إلى تعزيز العلاقات الشبابية وتشجيع القيادات الواعدة ومواصلة الشراكات بين المبادرات الشبابية، وزيادة التواصل، وتبادل المعرفة، وبناء تحالفات شبابية بين أعضاء المراكز .


وعرض مدير شباب عجلون محمد طبيشات نبذة عن تاريخ العمل الشبابي، والحركة الشبابية والكشفية في المحافظة، مؤكدا أن تنفيذ مثل هذه البرامج والمعسكرات يعمل على استثمار طاقات الشباب، وتعميق الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-07-07 at 4.57.50 PM

انطلاق دورات مراكز تحفيظ القرآن الكريم في الطفيلة

16V7HJ-highres

أنشطة متنوعة تنظمها المراكز الشبابية في الرمثا

OAl2cElwtaImux4DhOrs2UviMSGhKf8Z9flBuKoa

وزارة العدل تختتم بطولة اليوبيل الفضي لكرة القدم

الأمن العام

الامن العام : العثور على مواطن متوفياً داخل منزله ومباشرة التحقيقات

55555

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات من الاثنين حتى الاربعاء

5-35-730x438

ورشة حول دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشاركة السياسية للنساء في السلط

أخبار متعلقة
1720296814978

ملتقى إربد الثقافي ينظم ندوة حول صمود الشعب الفلسطيني

1720030754917

إقامة مرافق خدماتية في منطقة أم النمل بلواء الكورة

1719780718437

مراكز شبابية في المحافظات تنفذ أنشطة متنوعة

تعريف_القرآن_الكريم

أوقاف إربد الأولى تُجهز 215 مركزاً صيفياً لتحفيظ القرآن الكريم

280825_1_1625566204

بلدية إربد: تحرير 30 مخالفة لحظائر بيع الأضاحي

1718224957212

بلدية غرب إربد تنهي استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك