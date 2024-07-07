اربد: أنشطة شبابية في لواءي الوسطية والكورة

الوكيل الإخباري - واصلت مديرية شباب محافظة إربد، والمراكز التابعة لها في لواءي الكورة والوسطية، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية المتنوعة.

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وانطلق في مركز شابات جديتا بلواء الكورة فعاليات تدريب برنامج مهاراتي بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية 15-17، لمدة 4 أيام في قاعة المركز.



ويهدف البرنامج إلى صقل وتنمية المهارات الحياتية وتعزيز التماسك الاجتماعي لديهم ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخرين.



كما سيعمل البرنامج على إكساب المشاركين المعرفة والمهارات الاجتماعية ومهارات العمل الجماعي ومهارة القيادة والعمل المشترك، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بوضوح ومساعدة الفرد في تحقيق أهدافه، والتخطيط لمسار هادف.



من جهة أخرى، نظم مركز شباب الوسطية برنامجا بعنوان "لقاء القيادات الشبابية وقصص نجاح منتسبي المراكز" في محافظة عجلون تخلله زيارة إلى مركز شباب عبين عبلين وقلعة الربض التاريخية، بمشاركة 23 مشاركا من أعضاء المركز.



وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج التبادل الشبابي للمراكز الشبابية الهادف إلى تعزيز العلاقات الشبابية وتشجيع القيادات الواعدة ومواصلة الشراكات بين المبادرات الشبابية، وزيادة التواصل، وتبادل المعرفة، وبناء تحالفات شبابية بين أعضاء المراكز .



وعرض مدير شباب عجلون محمد طبيشات نبذة عن تاريخ العمل الشبابي، والحركة الشبابية والكشفية في المحافظة، مؤكدا أن تنفيذ مثل هذه البرامج والمعسكرات يعمل على استثمار طاقات الشباب، وتعميق الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية.