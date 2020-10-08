اربد:إتفاقية تعاون لتقديم برامج تدريبية لموظفي وزارة الشباب ومنتسبي المراكز الشبايبة

الوكيل الاخباري -

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وقعت في بيت شباب محافظة إربد اليوم الخميس إتفاقية تعاون بين وزارة الشباب وأكاديمية (ايه بي اي)، وذلك لتقديم البرامج والدورات التعليمية لموظفي وزارة الشباب في المديريات، والشباب والشابات منتسبي المراكز الشبابية بمحافظة إربد.وتنص الإتفاقية التي وقعها عن الأكاديمية المهندس عرب دواغرة وعن وزارة الشباب الدكتور محمد جرادات مدير شباب إربد، على تقديم الأكاديمية دورات مجانية للموظفين والشباب مع توفير القاعات والمختبرات اللازمة لإنجاح العملية التعليمية بمجالات البرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية وبناء التطبيقات الذكية، ودورات في إدارة الأعمال والعلاقات العامة مثل دورات التنمية البشرية.كما تنص الإتفاقية على تقديم دورات مجانية بمجال الحاسوب واللغات والمحاسبة ومنها دورات التحضير للرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ودورات اللغة الإنجليزية.وتهدف هذه الإتفاقية الى تأهيل ورعاية الشباب وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وإدماجهم وتفعيل مشاركاتهم في الحياة الإجتماعية والثقافية، إضافة الى إعداد البرامج لتحفيز الشباب وتمكينهم من أجل إستثمار طاقاتهم المختلفة.