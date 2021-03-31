الأربعاء 31-03-2021
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الأربعاء، 31-03-2021 06:11 م

اربد: إعادة تنظيم مواقف الحافلات في المجمعات

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الوكيل الاخباري - نفذت اللجنة التي شكلتها هيئة تنظيم قطاع النقل البري للوقوف على الشكاوى المتعلقة بتنظيم عمليات الاصطفاف جولات داخل مجمعات عمان الجديد والمجمع الشمالي وموقف سرفيس البارحة خلال اليومين الماضيين.
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وبحسب عضو اللجنة مدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري لإقليم الشمال المهندسة رولا العمري، فإن اللجنة التي ضمت كلا من مدير دائرة المرور في بلدية اربد الكبرى المهندس حسان العكور، ورئيس قسم سير إربد الرائد طارق فريحات، توصلت إلى حلول توافقية للشكاوى التي أثارها مشغلون ومواطنون على مدار الأسابيع الماضية.

وقالت العمري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن اللجنة قررت نقل موقف سرفيس البارحة إلى الشارع المحاذي لحسبة الجامع ما يتيح فتح كامل سعة الشارع الواصل بين البارحة ووسط البلد الذي كان يحتل مسربا كاملا منه.

 




 

 


 

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