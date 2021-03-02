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الثلاثاء، 02-03-2021 01:46 م

اربد: تحديد صرف علاجات الامراض المزمنة في مستشفى الاميرة بسمة

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الوكيل الاخباري - قرر مدير مستشفى الاميرة بسمة التعليمي الدكتور محمد بني ياسين، تحديد وقت صرف العلاجات لمرضى الامراض المزمنة من الساعة الحادية عشرة وحتى الخامسة مساء من كل يوم.

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وقال لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، انه سيصار الى تطبيق هذا القرار اعتبارا من يوم الاحد المقبل، موضحا انه جاء لتخفيف الضغط والازدحام الذي تشهده العيادات يوميا.


وبين بني ياسين ان اعداد مرضى الامراض المزمنة الذين يراجعون العيادات الخارجية يوميا يتراوح بين 300 الى 400 مراجع، لافتا الى ان تحديد ساعات صرف العلاجات، من شأنه تقليص عدد المراجعين في العيادات في ساعات الذروة.


ودعا مدير المستشفى مرضى الامراض المزمنة الى الالتزام بساعات صرف العلاجات لهم لتخفيف الضغط من قبل باقي المراجعين تحقيقا لمعايير ضبط العدوى من فيروس كورونا وزيادة امكانية الالتزام بالتباعد الجسدي.


--(بترا)

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