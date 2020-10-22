اربد : تحرير مخالفات لشخصين ومنشأة تجارية لعد التقيد بأمر الدفاع 11

الوكيل الاخباري -

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حرر مفتشو مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد ،اليوم الخميس ، مخالفتين لشخصين اضافة الى مخالفة منشأة تجارية لعدم الالتزام بأمر الدفاع 11 القاضي باتخاذ اجراءات الوقاية الصحية وارتداء الكمامة في الأماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال مدير المديرية رائد الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) ، إن معظم المحال التجارية والمنشآت في مختلف مناطق المحافظة تتقيد بالإجراءات الوقائية وتوفير مواد التعقيم وارتداء العاملين الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي ، مؤكداً مواصلة كوادر المديرية والجهات المعنية جولاتها الصباحية والمسائية لمراقبة التقيد بالاجراءات الصحية .وبلغ مجموع المخالفات التي وجهتها المديرية خلال الاسبوع الحالي، وفقاً للخصاونة ، 31 مخالفة ، منها مخالفتين لمنشات تجارية وخمسة مخالفات لأشخاص لعدم التقيد بالتعليمات الصحية ، اضافة الى توجيه 24 مخالفة لمحال تجارية لعدم اعلانها قوائم الأسعار بحسب تعليمات قانون الصناعة والتجارة .