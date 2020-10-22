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الخميس، 22-10-2020 06:02 م

اربد : تحرير مخالفات لشخصين ومنشأة تجارية لعد التقيد بأمر الدفاع 11

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الوكيل الاخباري - حرر مفتشو مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد ،اليوم الخميس ، مخالفتين لشخصين اضافة الى مخالفة منشأة تجارية لعدم الالتزام بأمر الدفاع 11 القاضي باتخاذ اجراءات الوقاية الصحية وارتداء الكمامة في الأماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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وقال مدير المديرية رائد الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) ، إن معظم المحال التجارية والمنشآت في مختلف مناطق المحافظة تتقيد بالإجراءات الوقائية وتوفير مواد التعقيم وارتداء العاملين الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي ، مؤكداً مواصلة كوادر المديرية والجهات المعنية جولاتها الصباحية والمسائية لمراقبة التقيد بالاجراءات الصحية .

وبلغ مجموع المخالفات التي وجهتها المديرية خلال الاسبوع الحالي، وفقاً للخصاونة ، 31 مخالفة ، منها مخالفتين لمنشات تجارية وخمسة مخالفات لأشخاص لعدم التقيد بالتعليمات الصحية ، اضافة الى توجيه 24 مخالفة لمحال تجارية لعدم اعلانها قوائم الأسعار بحسب تعليمات قانون الصناعة والتجارة .

 




 

 


 

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