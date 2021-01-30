السبت 30-01-2021
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السبت، 30-01-2021 07:41 م

اربد:توزيع هدايا على مواليد اليوم احتفاءً بميلاد الملك

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الوكيل الاخباري - وزعت لجنة صحة المجتمع المحلي في مركز صحي الرازي الشامل بمدينة اربد الهدايا على مواليد اليوم الثلاثين من كانون ثاني الذي يصادف عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني .
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وأكد مدير الشؤون الصحية لمحافظة اربد الدكتور رياض الشياب خلال رعايته حفل توزيع الهدايا بمستشفى الاميرة بديعة للنسائية والتوليد بحضور مدير المستشفى الدكتور مصطفى الحمود ومدير مركز الرازي الدكتور عبد الرؤوف بطران ، اعتزاز الاردنيين والجهاز الصحي بالقيادة الهاشمية الحكيمة ، مستذكرا الانجازات الوطنية في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ودعمه للقطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا .

 




 

 


 

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