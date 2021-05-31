اربد: جلسة توعوية حول الحد من الاعتداءات على آليات الدفاع المدني

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات الرمثا التابع لمديرية شباب إربد ، اليوم الاثنين ، جلسة توعوية بعنوان "الحد من الاعتداءات على آليات الدفاع المدني"، تحدث فيها الملازم أول هاشم خطايبة من مركز دفاع مدني الرمثا ، بحضور 20 مشاركة من أعضاء المركز.

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وتناول الخطايبة نشأة جهاز الدفاع المدني ، والخدمات التي يقدمها ، مؤكدا أن كل سلوك يمارسه رجل الدفاع المدني ينطلق من حب الإنسان لأخيه الإنسان ، ومن حب الوطن والقيادة الهاشمية والتفاني في سبيل ذلك بما يحقق ازدهار الوطن وارتقائه ورفعته.

وتطرق الى أشكال الاعتداءات التي تقع على آليات الدفاع المدني ، ومنها محاولة رشق مباني الدفاع المدني وسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف بالحجارة من قبل محتجين لأي سبب كان ، كما تحدث عن العقوبات المترتبة على ارتكاب هذه الاعتداءات المختلفة.

وأكدت رئيسة مركز شابات الرمثا روان الزعبي أهمية الشراكة ما بين وزارة الشباب والأجهزة الأمنية ، مشددة على دور المراكز الشبابية في توعية الأجيال الناشئة على أهمية التعاون بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية التي تقدم الخدمات المختلفة لجميع المواطنين في سبيل حفظ الأمن والأمان في مختلف محافظات المملكة.

المصدر - بترا