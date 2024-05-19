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الأحد، 19-05-2024 03:53 م

اربد: حوارية بعنوان "قانون الأحزاب والانتخاب والمرحلة المقبلة"

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الوكيل الإخباري - نظمت جمعية سيدات كفرسوم الخيرية في مقر الجمعية، اليوم الأحد، جلسة حوارية بعنوان "قانون الأحزاب والانتخاب والمرحلة المقبلة"، تحدثت فيها نائب رئيس هيئة ألوية اربد في حزب الميثاق الوطني الدكتورة حنين عبيدات.

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وتحدثت عبيدات خلال الجلسة التي حضرها حشد من سيدات بلدة كفرسوم عن أهمية الأحزاب وأهمية الانتساب لها، مؤكدة ضرورة قراءة قانون الأحزاب الجديد للعام 2022 والذي يبدد جميع التخوفات لدى المواطنين من الانتساب للأحزاب.


وأوضحت الاختلافات والمفارقات بين الأحزاب القديمة والجديدة، مشيرة الى أن المرحلة الحزبية القديمة في الأردن كانت مرحلة لها ظروفها السياسية إقليميا و عربيا ومحليا، أما الآن فإنها تكمن بوجود حياة سياسية حزبية، تمت بلورتها من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب الجديد، وذلك بما يتناسب مع الظروف الحالية والمحيطة بالمنطقة مع الحفاظ على كينونة المجتمع الأردني، لتكون نهجا سياسيا في الوطن.


كما بينت أهمية وضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لاسيما وان المواطن جزء رئيسي في عملية الإصلاح وعامل أساسي في نجاح عملية التحديث السياسي، حيث شجع جلالة الملك عبد الله الثاني وضمن قوانين الانتخاب والأحزاب مشاركة المرأة والشباب بشكل أكبر، لأن مشاركة المرأة في العملية السياسية هامة في المجتمعات المحلية لتغييرها نحو الأفضل.


وتطرقت عبيدات إلى ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لفرز مجلس نيابي قوي، مستعرضة بنود قانون الانتخاب وآلية الانتخاب في القوائم الحزبية والمحلية ومقعد المرأة في القائمة المحلية (الكوتا النسائية).

 




 

 


 

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