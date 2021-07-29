اربد: عرض مجموعة من أنشطة مختبرات الابتكار الاجتماعي

الوكيل الاخباري -

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نظم مركز شابات كفرسوم التابع لمديرية شباب إربد اليوم الخميس بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة نهر الأردن ومنظمة اليونيسف العالمية، وضمن مشروع مختبرات الابتكار الاجتماعي، عرضاً لمجموعة من أنشطة المعرض المتنقل للتكنولوجيا المستجدة.وتضمنت الأنشطة التي حضرها أعضاء المركز وأبناء المجتمع المحلي، عرضاً لنماذج الواقع الافتراضي والتي تهدف إلى خلق واقع افتراضي يحاكي تجارب واقعية وعلمية وترفيهية، ومختبر صناعة الافلام، وذلك بتقنية ايقاف الحركة على استوديو الطاولة، والتي تهدف الى تعليم المشاركين اليافعين أساسيات صناعة الافلام ضمن الادوات المتاحة.