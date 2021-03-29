اربد: لجنة لإعادة النظر بمواقف بعض الخطوط بمجمع عمان الجديد

الوكيل الإخباري- شكلت هيئة تنظيم قطاع النقل البري لجنة مشتركة من الهيئة ودائرة المرور في بلدية اربد وقسم سير اربد لإعادة النظر بأماكن اصطفاف باصات خطي دير يوسف وزوبيا، داخل مجمع عمان الجديد .

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وقالت مديرة مكتب الهيئة في اقليم الشمال المهندسة رولا العمري اليوم الاثنين، ان اللجنة المشتركة ستجتمع صباح غد الثلاثاء في الميدان لتحديد مواقف جديدة لخطي زوبيا ودير يوسف.



واشارت الى ان تشكيل اللجنة جاء استجابة لمطالب مالكي الحافلات المتوسطة "الكوستر" العاملة على هذين الخطين، لافتة الى ان الهيئة كانت قد حددت بوقت سابق مواقف مناسبة لهما، الا انهم رفضوها لاحقا.



من جهة اخرى، بينت العمري ان الهيئة استحدثت محطة تحميل وتنزيل لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا توفر عليهم عناء الوصول الى مجمع الشيخ خليل والخطوط الاخرى العاملة على الجامعة وتنطلق من مجمعات فرعية اخرى.



