الأربعاء 17-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العودات يؤكد على العمل الجاد لخدمة حاضر الأردن ومستقبله

أموال الأيتام تعلق الدوام بمبنى الادارة العامة غدا

مدير مستشفى السلط لـ الوكيل : لم يحدث أمس انقطاع للاكسجين

اربد: مستشفى الاميرة بسمة ضاعف احتياطيات الاوكسجين منذ بدء الجائحة

إغلاق فرع مؤسسة الإقراض الزراعي اليوم في الطفيلة

أول ردة فعل لفتى الزرقاء بعد إصدار حكم الإعدام - فيديو

نقابة المطاعم لـ الوكيل : خدمة الدليفري ستتوقف خلال الحظر الشامل

الأمن يوضح تفاصيل القبض على شخص اعتدى على دورية أمنية في عمان

برنامج الوكيل يستجيب فورا لاتصال مواطن طلب المساعدة في اجراء فحص كورونا

التربية : الاختبار الوطني لتحسين مستوى طلبة الرابع

الأربعاء، 17-03-2021 12:42 م

اربد: مستشفى الاميرة بسمة ضاعف احتياطيات الاوكسجين منذ بدء الجائحة

1120201512659228945451


الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى الاميرة بسمة التعليمي الدكتور محمد بني ياسين، ان الاوكسجين يعتبر روح وعصب المستشفى في الظروف العادية والطارئة.

اضافة اعلان

واضاف اليوم الاربعاء، انه ومنذ بدء استقبال المستشفى لحالات كورونا تم اخذ الاحتياط مسبقا لذلك بإنشاء خزان اضافي للاوكسجين بسعة 10م3.


واشار الى ان اسطوانة الاوكسجين العادية لا تكفي مريض كورونا الذي يحتاج لاجهزة التنفس الاصطناعي، لمدة بمادة الاوكسجين اللازم، وانه يحتاج لتغذيتها مباشرة من الانابيب الموصلة الى خزانات الاوكسجين، نظرا لاستهلاكه كميات كبيرة منها.


وأكد بني ياسين ان توفر الاوكسجين ومتابعة تزويده والتحقق من كفايته يتم يوميا وعلى مدار الساعة من قبل مهندس مختص ومسؤول الاوكسجين في المستشفى.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120207142824577159699

أموال الأيتام تعلق الدوام بمبنى الادارة العامة غدا

3202114121718809900847

مدير مستشفى السلط لـ الوكيل : لم يحدث أمس انقطاع للاكسجين

5fd0cffce3900

محكمة أمن الدولة تعلن براءة 7 من المتهمين بقضية فتى الزرقاء

29683_27936

إغلاق فرع مؤسسة الإقراض الزراعي اليوم في الطفيلة

فتى الزرقاء

أول ردة فعل لفتى الزرقاء بعد إصدار حكم الإعدام - فيديو

EoT9-VHXIAAjdRA

الأمن يوضح تفاصيل القبض على شخص اعتدى على دورية أمنية في عمان

أخبار متعلقة
3202149471337969913

فصل التيار الكهربائي عن مناطق غداً - اسماء

أعمدة كهرباء ضغط عال -(الغد)

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غداً

w

تعميم من محافظ اربد بشأن تطبيق أوامر الدفاع

1398246

إسناد تهمة الشروع والتدخل بالقتل لشخصين في إربد

306702_56_1613908883

فصل الكهرباء عن مناطق في الشمال غداً

220211114053786014327

إربد: إقبال لافت لتلقي مطعوم كورونا