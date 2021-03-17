اربد: مستشفى الاميرة بسمة ضاعف احتياطيات الاوكسجين منذ بدء الجائحة

الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى الاميرة بسمة التعليمي الدكتور محمد بني ياسين، ان الاوكسجين يعتبر روح وعصب المستشفى في الظروف العادية والطارئة.

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واضاف اليوم الاربعاء، انه ومنذ بدء استقبال المستشفى لحالات كورونا تم اخذ الاحتياط مسبقا لذلك بإنشاء خزان اضافي للاوكسجين بسعة 10م3.



واشار الى ان اسطوانة الاوكسجين العادية لا تكفي مريض كورونا الذي يحتاج لاجهزة التنفس الاصطناعي، لمدة بمادة الاوكسجين اللازم، وانه يحتاج لتغذيتها مباشرة من الانابيب الموصلة الى خزانات الاوكسجين، نظرا لاستهلاكه كميات كبيرة منها.



وأكد بني ياسين ان توفر الاوكسجين ومتابعة تزويده والتحقق من كفايته يتم يوميا وعلى مدار الساعة من قبل مهندس مختص ومسؤول الاوكسجين في المستشفى.



