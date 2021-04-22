اربد: معالجة تدفق مياه عادمة الى محال داخل السوق المركزي للخضار

الوكيل الاخباري -

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عالجت كوادر بلدية إربد وشركة مياه اليرموك فيضان خط للصرف الصحي داخل سوق إربد المركزي ادى الى تدفق المياه الى مستودعات عدد من المحال التجارية وتسبب بحدوث تماس كهربائي وانقطاع التيار عن هذه المحال منذ الصباح وحتى عصر اليوم.وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى قبلان الشريف، أن البلدية تلقت شكاوى من مستثمرين واصحاب محال تجارية ومخامر موز في السوق المركزي من تدفق مياه الصرف الصحي ووصلوها الى لوحات الكهرباء الخاصة بمحالهم ما تسبب بحدوث تماسات ادت الى قطع التيار.ولفت إلى أنه تم التعامل مع الحالة من قبل كوارد البلدية التي عملت على فتح المناهل وخط الصرف الصحي الواصل بينها فيما قامت شركة مياه اليرموك بعد ذلك بالمساعدة في تنظيف الخط والمناهل واعادته الى وضعه الطبيعي.