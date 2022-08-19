اربد: معرض الكتاب التفاعلي يواصل فعالياته للأسبوع الخامس على التوالي

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية ثقافة محافظة إربد في مركز إربد الثقافي مساء أمس، فعاليات الأسبوع الخامس من معرض الكتاب التّفاعلي، والذي أطلقته وزارة الثقافة في جميع المحافظات، ضمن فعاليات مهرجان صيف الأردن 2022.



واشتملت فعاليات معرض الكتاب التفاعلي على كلمة ترحيبية ألقاها رئيس مبادرة "إربد تقرأ" الأديب محمود العلاونة، وقراءات شعرية متنوعة قدمها الشاعر عمر أبو الهيجاء، وعزفًا منفردًا على آلة العود قدمه العازف القدير جمال شوباش، وقراءات قصصية قدمها الكاتب عدنان قازان، وحوارًا ثقافيًا قدمه المهندس صفوان عثامنة بعنوان "التنوع الثقافي في محافظة إربد"، وعرضًا لمجموعة من الأفلام الوثائقية، وقراءة كتاب بعنوان "ذكرى على الرف الحزين"، للكاتبة نور الديري.

اضافة اعلان