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الإثنين، 04-07-2022 02:53 م

اربد: مواطنون يشكون من عدم شمول فواتيرهم بدعم الكهرباء

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - شكى مواطنون في محافظة إربد من عدم شمولهم بالتعرفة الكهربائية الجديدة بالرغم من التسجيل على منصة التعرفة ومطابقتهم للشروط.

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وقالوا لـ " الوكيل الإخباري" انه تم تقديم كل المتطلبات للتسجيل، وتم ادخال رقم الاشتراك ورقم العداد وتم توثيق التسجيل عبر المنصة، إلا أن فاتورة الكهرباء تأتي غير مشمولة بالدعم.


واكدوا أن قيمة الاستهلاك الشهري لا تتجاوز الـ 15 دينارا بالمتوسط، وان العداد موثق برقم وطني ورقم هاتف واضح، إلا أنه على الفاتورة لا يوجد دعم أو شمول بالتعرفة.


وأشاروا إلى أنهم راجعوا شركة الكهرباء عدة مرات، وعند محاولة التسجيل من جديد يتبين أن رقم الاشتراك مُسجل من قبل، إلا أنه على الفاتورة يكون غير مشمول.


وحاول "الوكيل الإخباري" التواصل مع شركة كهرباء إربد وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إلا أنه لم يكون هناك أي رد.


وانتهت بداية تموز الحالي المدة القانونية الخاصة بإلغاء فواتير الكهرباء غير المدعومة وتبديلها بفاتورة جديدة مدعومة. 


 




 

 


 

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