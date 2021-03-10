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الأربعاء، 10-03-2021 05:44 م

اربد: ندوة بعنوان الأردن في عيون الهاشميين

منطقة-دوار-الثقافة-في-محافظة-إربد-new2


الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات "كفر الماء" التابع لمديرية شباب محافظة إربد، اليوم الأربعاء، ندوة افتراضية بعنوان "الأردن في عيون الهاشميين"، بمشاركة 20 عضوا في المركز، ضمن احتفالات المملكة بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية.
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وتحدثت الدكتورة رشا أبو كايد، خلال الندوة، عن تاريخ الأردن وإنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني، ومدى دعمه وتشجيعه للشباب على الانخراط في سوق العمل، وحثه لهم على تحمل المسؤولية من خلال مشاركتهم في الحياة السياسية وصنع القرار، وتعزيز قدراتهم ليأخذوا دورهم في مسيرة النهضة التي تشهدها المملكة في شتى الميادين.

 




 

 


 

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