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الأحد، 19-05-2024 12:02 م

اربد : ندوة ثقافية نقدية بعنوان قمر حرّان الشيخ والسلطان "لإبن تيميّه"

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الوكيل الاخباري- نظم منتدى حائط المدينة الثقافي في اربد بالتعاون مع منتدى نايف أبو عبيد ، مساء أمس، فعاليات ندوة ثقافية نقدية بعنوان قمر حرّان الشيخ والسلطان "لإبن تيميّه"، للروائي ليث التل، وذلك برعاية رئيس بلدية اربد الكُبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي في قاعة المؤتمرات بالبلدية .

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وعرض الكوفحي خلال اللقاء الذي أدار مفرداته الأدبية بلقيس الفارسية إنجازات البلدية وما تقدمه من خدمات جلية لأهل المحافظة، مهنأ الوطن وقائد الوطن بعيد الاستقلال.


و قدم الدكتور الناقد والشاعر عبد الرحيم جداية قراءته النقدية في الرواية، وأبدعت الدكتورة والشاعرة ايمان العمري بقراءتها الإبداعية التفصيلية حول الرواية.
كما قدم الدكتور سيف الشمري إضاءات مميزة على رواية الكاتب التل،فيما ألقت الشاعرة هناء القاسم قصيدة تغنت فيها بالوطن وربوعه بمناسبة ذكرى الاستقلال والأعياد الوطنية.


وفي نهاية اللقاء الذي حضره النائب محمد الشطناوي ومدير مديرية شباب إربد يحيى المومني وثلة من أهل الثقافة والأدب والمهتمين، قدم الروائي ليث التل قراءة مفصلة حول روايته، تلاها حوار بين الحضور والروائي التل، رد فيه على جميع استفسارات الحضور.


وفي نهاية الحفل قدمت رئيسة منتدى حائط المدينة زينب الناطور، ورئيس منتدى نايف أبوعبيد الثقافي وليد جرادات الدروع التذكارية لجميع المشاركين في الندوة.

 




 

 


 

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