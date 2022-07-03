اربد : ورشة بعنوان أساليب التفكير الاداري الصحيح

الوكيل الإخباري- نظمت مبادرة إربد تقرأ، وبالتعاون مع الدائرة الثقافية في بلدية إربد الكبرى قاعة المؤتمرات مساء أمس، ورشة عمل بعنوان أساليب التفكير الاداري الصحيح، بحضور ممثلين عن الدوائر الرسمية والخاصة من المحافظة.

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و تحدث المدربان الدكتور محمد الحجاج ومايا عماد، خلال الورشة التي أدار فعالياتها رئيس المبادرة محمود علاونة،عن عملية إتخاذ القرارات والتفكير الإداري الصحيح، مشيرين الى أنها عملية أساسية تواجه أي فرد في الحياة اليومية، وتزداد أهمية هذه العملية في المؤسسات الحكومية والخاصة، لأن القرارات التي تتخذ فيها لا تتعلق بشخص واحد وإنما تتضمن عدة أفراد أو جماعات وتشمل عدة جوانب بعضها فني والآخر تنظيمي ومالي وقانوني.



وبين المدربان أن التفكير الإداري الجيد يعد من أهم العوامل التي تؤثر على توافق الأفراد النفسي والاجتماعي والمهني والأكاديمي، وأن عملية إتخاذ القرارات السليمة تعد نقطة البدء لجميع الأنشطة في المؤسسة، وجوهر وقلب الوظيفة الإدارية.



وهدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من امتلاك مجموعة من مهارات التفوق الاداري التي تساعدهم على أداء الأعمال بكفاءة وفعالية واقتدار، إضافة إلى تدريب المشاركين على تبني أساليب وأفكار متجددة ومبدعة ومتميزة تسهم بدعم التفكير لديهم والتعرف على آخر المستجدات في الإدارة الحديثة.



وفي ختام الورشة سلم العلاونة شهادات المشاركة لجميع المشاركين في الورشة.