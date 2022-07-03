الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

محاضرة حول أسباب وعلاج مرض التصلب اللويحي بمستشفى الملك المؤسس

اتفاقية لتنفيذ حاضنة رايس بجامعة آل البيت

تهنئة الطالبة كندة محمد سامي الخصاونة بمناسبة النجاح بمعدل 98.2%

وزير العمل : نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

أوقاف الطفيلة : تجهيز 50 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم

نقيب أصحاب المطاعم يؤكد أن الأسعار سترتفع ويتحدث عن خطوات تصعيدية

الأردن يعزي إيطاليا بضحايا الإنهيار الجليدي

رئيس الوزراء ينعى نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان الحمود

تهنئة الطالبة ياسمين اسحق الرشق بمناسبة النجاح بمعدل 97,5

الأحد، 03-07-2022 11:21 ص

اربد : ورشة بعنوان أساليب التفكير الاداري الصحيح

34b07eb4d70796502ec9422bb5252da8


الوكيل الإخباري- نظمت مبادرة إربد تقرأ، وبالتعاون مع الدائرة الثقافية في بلدية إربد الكبرى قاعة المؤتمرات مساء أمس، ورشة عمل بعنوان أساليب التفكير الاداري الصحيح، بحضور ممثلين عن الدوائر الرسمية والخاصة من المحافظة.

اضافة اعلان


و تحدث المدربان الدكتور محمد الحجاج ومايا عماد، خلال الورشة التي أدار فعالياتها رئيس المبادرة محمود علاونة،عن عملية إتخاذ القرارات والتفكير الإداري الصحيح، مشيرين الى أنها عملية أساسية تواجه أي فرد في الحياة اليومية، وتزداد أهمية هذه العملية في المؤسسات الحكومية والخاصة، لأن القرارات التي تتخذ فيها لا تتعلق بشخص واحد وإنما تتضمن عدة أفراد أو جماعات وتشمل عدة جوانب بعضها فني والآخر تنظيمي ومالي وقانوني.


وبين المدربان أن التفكير الإداري الجيد يعد من أهم العوامل التي تؤثر على توافق الأفراد النفسي والاجتماعي والمهني والأكاديمي، وأن عملية إتخاذ القرارات السليمة تعد نقطة البدء لجميع الأنشطة في المؤسسة، وجوهر وقلب الوظيفة الإدارية.


وهدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من امتلاك مجموعة من مهارات التفوق الاداري التي تساعدهم على أداء الأعمال بكفاءة وفعالية واقتدار، إضافة إلى تدريب المشاركين على تبني أساليب وأفكار متجددة ومبدعة ومتميزة تسهم بدعم التفكير لديهم والتعرف على آخر المستجدات في الإدارة الحديثة.


وفي ختام الورشة سلم العلاونة شهادات المشاركة لجميع المشاركين في الورشة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
72022317453448679770

محاضرة حول أسباب وعلاج مرض التصلب اللويحي بمستشفى الملك المؤسس

6202221194435983904811

اتفاقية لتنفيذ حاضنة رايس بجامعة آل البيت

العمل

وزير العمل : نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة

وزارة الصحة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

6202221174743353717816

أوقاف الطفيلة : تجهيز 50 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم

6202220235440259456947

نقيب أصحاب المطاعم يؤكد أن الأسعار سترتفع ويتحدث عن خطوات تصعيدية

أخبار متعلقة
التربية والتعليم

إطلاق المرحلة الاولى من مشروع الشراكة بين مؤسسة نحن قادرون ووزارة التربية