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الخميس، 26-11-2020 01:15 م

اربد: ورشة عمل حول العنف المبني على النوع الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - نظمت جمعية اتحاد المرأة الاردنية فرع إربد اليوم، ورشة عمل حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، للفتيات اليافعات ضمن الفئة العمرية من 13-17 عاما.

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وتحدثت الاخصائية في الاتحاد رشا خزاعلة خلال الجلسة التي تأتي ضمن مشروع زيادة وصول الناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي لخدمات الحماية، حول العنف ومفهومة وأشكاله مع التركيز على العنف النفسي وأسبابه والاثار التي تترتب على المعنفات وطرق علاجه وكيفية التعامل مع الشخص المعنف.


وتحدث المشاركون عن العنف الجسدي والعوامل المسببة له، وعن السلوكيات الخاطئة التي تمارس ضد المرأة، وعن أهمية لجوء المرأة المعنفة الى المؤسسات المعنية في الأردن وبسرية تامة، وذلك للوقوف على الأسباب ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة والقضاء على جميع أشكاله.


 




 

 


 

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