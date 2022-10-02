اربد: يوم طبي مجاني

الوكيل الاخباري- تقيم جمعية تحفيز للريادة والتطوير يوم غد الاثنين يومًا طبيًا مجانيًا في مقر الجمعية بمنطقة اربد الحي الجنوبي.

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وقال رئيس جمعية تحفيز احمد شتيات، إن اليوم الطبي الذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الثالثة ظهرًا يتضمن مشاركة أطباء اختصاص واستشاريين باطني ونسائي وطب الاطفال.



وأكد أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تعود بالفائدة على المجتمع المحلي، وتأتي انطلاقًا من المسؤولية الوطنية تجاه المجتمع، ولاسيما المناطق البعيدة عن المراكز لتخفيف الأعباء المادية عليهم والوقت والجهد، داعيًا جميع أبناء المنطقة المحتاجين للرعاية الطبية إلى المراجعة للاستفادة من خدمات اليوم الطبي.