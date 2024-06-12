الأربعاء 12-06-2024
الوكيل الاخباري
 

منها خطف الأضحية.. أغرب 5 طقوس للاحتفال بعيد الأضحى حول العالم

محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة العيد

الأمانة تؤكد أهمية الالتزام بالشروط الناظمة لبيع الأضاحي

الدويري يتوقع هجوما انتقاميا عنيفا للاحتلال على مخيم الشابورة في رفح

أبكى الملايين .. القصة الكاملة لوفاة طفل ملابس الإحرام في السعودية

لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة

لربات البيوت .. طرق فعّالة لتنظيف الكنب المنزلي بدون استخدام الماء قبيل العيد

الحكومة تصدر بياناً شديد اللهجة

اصابة بحادث اصطدام مركبة بحاجز اسمنتي على الاوتستراد

السعودية تشدد إجراءات الدخول إلى المشاعر المقدسة

الأربعاء، 12-06-2024 11:58 ص

اربد: 1268طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

555839


الوكيل الاخباري-  بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الأربعاء 1268 طنا.

اضافة اعلان


وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 706 أطنان و130 طن فواكه، و25 طن ورقيات، و16 طنا ما بين الفواكه والخضار، و391 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 08-13 قرشا، البصل الناشف 20-35 قرشا، الثوم 125-250 قرشا، البطاطا 25-45 قرشا، البندورة 09-17 قرشا، الخيار 15-25، قرشا، الزهرة 20-35 قرشا، البطيخ 10-17 قرشا والشمام 15 -35 قرشا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1718184008895

الأمانة تؤكد أهمية الالتزام بالشروط الناظمة لبيع الأضاحي

images

افتتاح معرض الأعمال الإبداعية للشباب في الأغوار الشمالية

وزارة الخارجية

الحكومة تصدر بياناً شديد اللهجة

الدفاع المدني 3

اصابة بحادث اصطدام مركبة بحاجز اسمنتي على الاوتستراد

320241294222171206378

الامن العام : 3 اصابات بحوادث سير

4 (4)

فيديو - إغماء عامل وطن بسبب ضربة شمس والدفاع المدني يتدخل

أخبار متعلقة
1717573228050

937 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

1717406453638

1098 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي في إربد

1717234018757

1566 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

1717228898640

3228 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

554869

2789 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

585764506

1159 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي في اربد