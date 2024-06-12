اربد: 1268طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الأربعاء 1268 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 706 أطنان و130 طن فواكه، و25 طن ورقيات، و16 طنا ما بين الفواكه والخضار، و391 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 08-13 قرشا، البصل الناشف 20-35 قرشا، الثوم 125-250 قرشا، البطاطا 25-45 قرشا، البندورة 09-17 قرشا، الخيار 15-25، قرشا، الزهرة 20-35 قرشا، البطيخ 10-17 قرشا والشمام 15 -35 قرشا.