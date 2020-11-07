السبت 07-11-2020
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السبت، 07-11-2020 06:18 م

اربد: 14 مخالفة لمنشآت وأشخاص لعدم الالتزام بأوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري -  حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد، اليوم السبت 14 مخالفة منها مخالفتان لأشخاص لعدم الالتزام بأمر الدفاع 11 القاضي باتخاذ اجراءات الوقاية الصحية وارتداء الكمامة في الأماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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وقال مدير المديرية رائد الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى تحرير 12 مخالفة لمنشآت تجارية لعدم تقيدها بتعليمات قانون الصناعة والتجارة التي تفرض اعلانها لقوائم الأسعار للمواد المعروضة للبيع ، مؤكداً مواصلة كوادر المديرية والجهات المعنية جولاتها الصباحية والمسائية لمراقبة التقيد بالتعليمات الصحية .
 

 




 

 


 

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