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الثلاثاء، 04-06-2024 12:40 م

اربد : 898 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الثلاثاء 898 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي المهندس ربيع الروسان، ان سوق إربد المركزي استقبل من الخضار بلغ 491 طنا، و121 طن فواكه، و20 طن ورقيات، و225 طن فراولة وشمام وبطيخ و 41 طن ورقيات ومنتجات أخرى.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشا، البصل الناشف 18-30، الثوم 150-250، البطاطا 20-37، البندورة 12-20، الخيار 10-22، الزهرة 20-35 ، البطيخ 12-25، والشمام 20-30 قرشا.

 




 

 


 

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