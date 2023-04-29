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السبت، 29-04-2023 08:24 ص

ارتفاع أسعار أصناف خضار في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار بعض أصناف خضار اليوم السبت بشكل طفيف منها ( البندورة، بطاطا، بصل، الثوم) في السوق المركزي.

 بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 5985.856 طن، توزعت على 3763.556 طن خضار، 2006.890 طن فواكه، و 215.410 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1081.296 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 15 إلى 25 قرش، خيار من 10 إلى 30 قرش، الليمون من 40 إلى 60 قرشاً  ، زهرة من 20 إلى 40 قرشاً، فلفل حار من 30 إلى 50 قرشاً ، الكوسا من 25 إلى 40 قرشاً.

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وتاليا أسعار الجملة اليوم السبت :

 



 




 

 


 

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