ارتفاع أسعار الألبسة مع قرب حلول العيد في معان

الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية صناعة وتجارة معان رعد الشمري، إن أسواق معان تشهد حركة تسوق اعتيادية مع قرب حلول موسم عيد الأضحى المبارك.

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وأضاف الشمري، اليوم الاثنين، إن الحركة الشرائية في معان باتت طبيعية للغاية رغم قرب حلول موسم العيد، مبينا أن أسعار الألبسة والأحذية شهدت ارتفاعا ملحوظا مع ضعف الإقبال عليها باستثناء ألبسة الأطفال.



وبين أن العديد من المؤسسات والمحال التجارية قامت بعمل عروض لتشجيع حركة الشراء، مضيفا أنه ورغم تلك العروض فإن الإقبال لا زال متواضعا.



وقال إن المديرية بدأت بتكثيف الرقابة على الأسواق فيما يتعلق بإعلان أسعار السلع والألبسة تحديدا، مشيرا إلى أنه تم رصد العديد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، كما تكثف الكوادر الرقابية جولاتها على محال بيع المواد الغذائية والمخابز ومحال بيع الحلويات للتأكد من التزامها بالشروط المعتمدة.



وأوضح الشمري أن أسعار الأضاحي تشهد ارتفاعا ملحوظا ما أدى الى ضعف حركة الشراء، مضيفا أن أسعار الأضاحي تتراوح بين 250 ولغاية 300 دينار في معدلها المتوسط.