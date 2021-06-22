ارتفاع أسعار الاسمنت بالاردن



الوكيل الاخباري -

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سجلت أسعار الاسمنت الاسود المكيس بالسوق المحلية ارتفاعاً وصل الى 10 دنانير للطن الواحد لدى التجار.وقال ممثل قطاع الإنشاءات في غرفة تجارة الاردن جمال عبدالمولى، في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن سعر الاسمنت ارتفع خلال الأيام الماضية من 83 الى 93 دينارا تحميل ظهر السيارة شاملاً ضريبة المبيعات، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار مرده وجود اتفاقات ضمنية بين المصانع المحلية للبيع بسعر موحد، ما يخالف قانون المنافسة.ودعا عبدالمولى الجهات المعنية للتدخل حفاظا على مصالح المواطنين.