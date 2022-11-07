الإثنين 07-11-2022
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الإثنين، 07-11-2022 09:52 ص

ارتفاع أسعار البطاطا في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار البطاطا بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب وفق مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة .اضافة اعلان


وقال الشخانبة لـ "الوكيل الاخباري" إن  انخفاض درجات الحرارة يؤدي الى ارتفاع اسعار البطاطا في السوق المركزي.

وقال الشخانبة أن البطاطا في الأسواق من الانتاج المحلي حيث بلغ سعر الكيلو الواحد 55 قرشا بارتفاع 20 قرشا.

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3271.836 طن، توزعت على 1732.130 طن خضار،1264.036 طن فواكه، و 275.670 طن ورقيات.

 




 

 


 

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