الثلاثاء 27-12-2022
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الثلاثاء، 27-12-2022 10:52 ص

ارتفاع أسعار الخيار اليوم في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2694.702 طن، توزعت على 1466.923 طن خضار،944.238 طن فواكه، و 283.542 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 101.927 طن خضار وفواكه.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 53 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 35 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 20 إلى 30 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء :



 




 

 


 

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