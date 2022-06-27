الإثنين 27-06-2022
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الإثنين، 27-06-2022 09:29 ص

ارتفاع أسعار الخيار محلياً اليوم

خيار


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3538.971 طن، توزعت على 2290.352 طن خضار،1055.651 طن فواكه، و 192.968 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1428.597طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 25 إلى 35 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:



 




 

 


 

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