الأحد 09-10-2022
الوكيل الاخباري

انزعاج أممي من تدهور الوضع الأمني في فلسطين المحتلة

لدعم الأمن الغذائي ومواجهة كورونا صندوق أوبك يقدم للأردن 170 مليون دولار

وظائف شاغرة في بلدية طبقة فحل

أسعار الذهب في المملكة الأحد

هام من الصحة للطلبة المقبولين في كليات التمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة - أسماء

الإدارات المرورية تحذر السائقين من التتابع القريب

إصابة شخصين بحادث تدهور "قلاب" على طريق المطار

ارتفاع أسعار الخيار محلياً اليوم

تسمم عشرات الطلبة في المكسيك بظروف غامضة

مقتل جندية إسرائيلية بعملية إطلاق نار في القدس

الأحد، 09-10-2022 08:07 ص

ارتفاع أسعار الخيار محلياً اليوم

خيار


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3461.081 طن، توزعت على 2107.667 طن خضار،1097.667 طن فواكه، و 256.210 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1589.210 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 58 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 30 إلى 50 قرش، الليمون من 60 إلى 100.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد:



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Tomato

أول إرسالية للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية تتوجه إلى قطر

ukZOGjNYPUSWBv82d0ZCtf7t2iT2vv3mpfl62j09

مدير الأمن العام يوعز بتأمين 150 وحدة دم لأحد المواطنين

311059634_5678220022260787_5179296847421338488_n

يوم صحي مجاني لتمريض الجامعة الأردنية في مدرسة الرشايدة

6342657502385

لدعم الأمن الغذائي ومواجهة كورونا صندوق أوبك يقدم للأردن 170 مليون دولار

75a148238306826aa97e6633af390ba1

وظائف شاغرة في بلدية طبقة فحل

مبنى-وزارة-الصحة

هام من الصحة للطلبة المقبولين في كليات التمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة - أسماء

أخبار متعلقة
0L5A1048

أسعار الخضار في المملكة اليوم السبت

0L5A5727

ارتفاع أسعار الخيار والبندورة اليوم

0L5A1045

استقرار أسعار الخضار محلياً

0L5A1048

أسعار خضار في السوق المركزي السبت

0L5A5727

أسعار الخضار محلياً الخميس

0L5A1045

أسعار الخضار في السوق المركزي السبت