ارتفاع أسعار الذهب محليا

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا بين 10 قروش و20 قرشا للغرام الواحد.

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ووفق ما أظهرت التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد ارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطا الأكثر طلبا بين المواطنين 10 قروش ليصبح 37.20 دينارا، والشراء بقيمة 35.70 دينارا.



وارتفع أيضا، سعر بيع غرام الذهب عيار 24 قيراطا، 20 قرشا للغرام ليصبح 44.20 دينارا، والشراء بقيمة 41.10 دينارا.



أما سعر بيع الذهب عيار 18 قيراطا، فقد ارتفع 20 قرشا للغرام الواحد ليصبح 33.30 دينارا، ولجهة الشراء بقيمة 30.30 دينارا.