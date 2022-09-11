ارتفاع أسعار الشقق من 3-8 آلاف دينار في الأردن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة ارتفاع أسعار الشقق منذ بداية العام بين 3-8 آلاف دينار.

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وقال العواملة في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الشقق شمال وشرق عمان ارتفعت بنحو 3 آلاف دينار، فيما وصلت الارتفاعات إلى 8 آلاف في مناطق عمان الغربية.



وأضاف أن ما يحكم أسعار الشقق أيضا قيمة الأرض ومساحاتها ونوع التشطبيات والتجهيزات التي تتمتع بها مقارنة بالشقق الأخرى وقربها من الخدمات وغيرها من الأمور التي تعتبر مهمة للمشتري.



وأشار العواملة إلى أن ارتفاع الأسعار يعود لزيادة كلف النقل البري والبحري بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار مواد الإنشاءات وخاصة الحديد والاسمنت.



ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية لغايات النهوض بعمل القطاع مجددا في ظل الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها المستثمرين بالقطاع.



وكان مواطنون لاحظوا ارتفاع أسعار الشقق خلال العام الحالي مقارنة مع الأعوام السابقة.

