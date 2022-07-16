ارتفاع أسعار الليمون محلياً اليوم السبت

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4750.592 طن، توزعت على 2766.865 طن خضار،1791.977 طن فواكه، و 191.750 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2063.937 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 5 إلى 10 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 20 إلى 40 قرش، بندورة من 10 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش.



وارتفعت أسعار الليمون اليوم في السوق المركزي للكيلو الواحد ما بين 60 إلى 80 قرشاً .



وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:



