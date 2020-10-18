ارتفاع أسعار المستهلك الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أيلول من هذا العام ليصل الى 101.00 مقابل 100.90 لنفس الشهر من عام 2019 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.10 %. وقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.17، التبغ والسجائر بمقدار 0.14 نقطة مئوية، الصحة بمقدار 0.11 نقطة مئوية، الألبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.05 نقطة مئوية، والأمتعة الشخصية بمقدار 0.05 نقطة مئوية.

اضافة اعلان



بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن ضمنها مجموعة الوقود والإنارة بمقدار 0.26 نقطة مئوية، النقل بمقدار 0.18 نقطة مئوية، الايجارات بمقدار 0.16 نقطة مئوية، والملابس بمقدار 0.03 نقطة مئوية.



أما على المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من هذا العام 101.00 مقابل 100.66 لشهر آب من نفس العام مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.34%.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.40 نقطة مئوية، النقل بمقدار 0.12 نقطة مئوية، الألبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.07 نقطة مئوية، الصحة بمقدار 0.04 نقطة مئوية، والوقود والإنارة بمقدار 0.03 نقطة مئوية.

بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 0.18 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.08 نقطة مئوية، الملابس بمقدار 0.02 نقطة مئوية، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى بمقدار 0.02 نقطة مئوية.



كما يشير التقرير الى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأشهر التسعة الأولى من هذا العام قد بلغ 101.04مقابل 100.56 لنفس الفترة من عام 2019 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.48%. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الألبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.14 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.12 نقطة مئوية، الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.10 نقطة مئوية، التعليم بمقدار 0.09 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بمقدار 0.07 نقطة مئوية.

بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الوقود والإنارة بمقدار 0.30 نقطة مئوية، النقل بمقدار 0.19 نقطة مئوية، الملابس بمقدار 0.03 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بمقدار 0.01 نقطة مئوية.



أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2020 (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل) فقد بلغ 68.55 مقابل 68.45 خلال نفس الشهر من عام 2019 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.15%. وعلى المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للتسعة أشهر الأولى من هذا العام 68.38 مقابل 67.83 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.81%.



