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الإثنين، 31-10-2022 04:21 م

ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين إلى 16.29 % حتى أيلول الماضي

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الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 16.29 بالمئة، ليصل إلى 142.12 مقابل 122.21 لنفس الفترة من العام الماضي.

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وبين التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بنسبة 16.79 % ، والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01 % ، والرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 31.66 % ، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22 % ، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 7.48 % ، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 % .


وأشار إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في شهر أيلول من العام الحالي، ليصل إلى 143.56 مقابل 126.11 لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 13.85 % .

 




 

 


 

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