ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين في الربع الثالث

الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 10.58%، ليصل إلى النقطة 122.22 مقابل 110.53 للفترة نفسها من العام الماضي.

اضافة اعلان



وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول من العام الحالي بنسبة 14.87%، ليصل إلى النقطة 126.14 مقابل 109.81 للشهر نفسه من العام الماضي.



ووفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول من العام الحالي بنسبة 0.42%، ليصل إلى النقطة 126.14 مقابل 126.67 لشهر آب من العام نفسه.