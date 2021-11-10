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الأربعاء، 10-11-2021 04:29 م

ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين في الربع الثالث

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الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 10.58%، ليصل إلى النقطة 122.22 مقابل 110.53 للفترة نفسها من العام الماضي.

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وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول من العام الحالي بنسبة 14.87%، ليصل إلى النقطة 126.14 مقابل 109.81 للشهر نفسه من العام الماضي.


ووفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول من العام الحالي بنسبة 0.42%، ليصل إلى النقطة 126.14 مقابل 126.67 لشهر آب من العام نفسه.

 

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