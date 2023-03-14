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الثلاثاء، 14-03-2023 12:39 م

ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين في كانون الثاني بنسبة 4.48%

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الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين في شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 4.48 بالمئة ليصل إلى النقطة 135.84 مقابل 130.02 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي.

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واكد التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، أن أبرز المجموعات الصناعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنسبة 3.73 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي للصناعات الاستخراجية بنسبة 23.86 بالمئة، التي تشكل أهميتها النسبية 28.2 بالمئة، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 8.80 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.


ووفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين شهر كانون الثاني من العام الحالي، ليصل الى النقطة 135.84 مقابل 139.48 نقطة في شهر كانون الأول من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.61 بالمئة.


واشار الى ان أبرز المجموعات التي ساهمت في هذا الانخفاض، الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنسبة 3.02 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 0.36 بالمئة، التي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة، في حين ارتفع الرقم القياسي للصناعات الاستخراجية بنسبة 0.20 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.2 بالمئة.

 




 

 


 

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