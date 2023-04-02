ارتفاع أسعار بعض أصناف خضار في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار عدد من أصناف الخضار اليوم الأحد في السوق المركزي منها( الباذنجان، الزهرة،الفلفل الحار).

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3126.240 طن، توزعت على 1954.590 طن خضار، 876.168 طن فواكه، و 295.482 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 239.034 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 30 إلى 60 قرش، الليمون من 60 إلى 80 ، زهرة من 25 إلى 40 قرشاً، فلفل حار من 100 إلى 130 قرشاً



وتاليا أسعار الجملة اليوم الاحد:



