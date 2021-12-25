ارتفاع أسعار سيارات الهايبرد والكهرباء بقيمة ألفي دينار اعتباراً من الشهر المقبل

الوكيل الاخباري - أكد رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة محمد البستنجي على أن أسعار سيارات الهايبرد سترتفع إلى مبالغ «خيالية» بسبب ارتفاع أسعارها عالميا بنسبة 10-15 بالمئة من أرض المنشأ. اضافة اعلان





وأضاف أن ارتفاع أسعارها يعود أيضا، إلى ارتفاع الضريبة الجمركية السنوية بنسبة عشرة بالمئة ما يرفع من سعر السيارة فتتراوح الزيادة بين 1500-2000 دينار.



وبين البستنجي أنه نظرا لهذه الارتفاعات فلن يكون بمقدور المواطنين شراء سيارة وجمركتها.



وقال البستنجي أن الارتفاع سيطال جميع أنواع سيارات البنزين والديزل والكهرباء أيضا إضافة إلى الهايبرد عالميا بما لا يقل عن 20 بالمئة نظراً لارتفاع أسعارها من أرض المنشأ.



وأشار البستنجي إلى أن هناك «نقصا حاداً» في جميع أنواع السيارات الجديدة والمستعملة.



وكان مصدر مطّلع في وزارة المالية بين أن الوزارة لن تنسّب بتأجيل قرار استيفاء الضريبة المقرر اتخاذها على السيارات الهجينة «الهايبرد» والمقدرة بـ 10% المتفق عليها مسبقا اعتبارا من مطلع العام المقبل.



وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة تقدمت بدراسة تبين مدى تأثير إضافة ضريبة 10% على مركبات الهايبرد على أسعارها، وتوقعوا أن ترتفع بنسب ملموسة على مختلف أنواعها بالإضافة إلى ارتفاعات أسعار المركبات عالميا من أرض المنشأ بسبب قلة الإنتاج.

الرأي