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السبت، 18-06-2022 03:15 م

ارتفاع أسعار مواد التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة 15%

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف نقيب تجار مواد التجميل والإكسسوارات محمود الجليس أن مواد التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة ارتفعت مؤخرا بنسبة 15%.

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وقال الجليس لـ"الوكيل الإخباري"، إن الارتفاع بأسعار مواد التجميل يعود إلى ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام التي تدخل في صناعتها.

 

وأضاف أن مواد مزيلات العرق والصابون والمنظفات ارتفعت أيضا بنسبة 30-40% وذلك بسبب ارتفاع أسعار الزيوت التي تعد مكونا أساسيا في صناعتها بالإضافة لكلف الشحن والنقل من بلد المنشأ.

 

وأشار إلى أن الإقبال على شراء مواد التجميل لا يتجاوز 50%، موضحا أنه لا يوجد خسائر في القطاع ولكن البيع قليل.

 

وبيّن أن الإقبال لن يتغير مع قرب عيد الأضحى المبارك وذلك لأن مواد التجميل تعتبر من الكماليات وهي متوفرة لدى السيدات وليست مرتبطة بمناسبة محددة.

 

وكان مواطنون اشتكوا من ارتفاع مواد التجميل والصابون والمنظفات خلال الفترة الماضية بالتزامن مع ارتفاع أسعار العديد من السلع في الأسواق المحلية. 

 

 

 




 

 


 

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