ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن إلى 41.367 مليار دينار

الوكيل الإخباري

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- أظهرت أرقام وبيانات وزارة المالية أن الحكومة اقترضت من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 8.936 مليار دينار حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي.هذا، وأظهرت البيانات أن إجمالي الدين العام إلى جانب الدين المترتب على الحكومة لصالح الضمان الاجتماعي ارتفع إلى 41.367 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 114.2% من الناتج المحلي الإجمالي.ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن رصيد دين الحكومة بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 32.431 مليار دينار حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي.