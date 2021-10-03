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الأحد، 03-10-2021 09:04 ص

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في الأردن

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و564 حالة حتى صباح الأحد.اضافة اعلان


ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و736 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 9 حالات وفاة أمس السبت.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 825 ألفاً و245 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 801 ألف و945 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 235 مليوناً و434 ألفاً و191 حالة، شفي منها 212 مليوناً و243 ألفا و461 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و811 ألفا و825 شخصا حول العالم.

 




 

 


 

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