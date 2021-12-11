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السبت، 11-12-2021 08:54 ص

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في الأردن

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الوكيل الإخباري - ارتفعت إصابات كورونا النشطة في الأردن لتصل إلى 66 ألفا و809 إصابات، حتى صباح اليوم السبت. 

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وبين الإيجاز اليومي من وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 11 ألفا و 917 وفاة، بعد أن سجل أمس الجمعة 38 حالة وفاة. 


وبحسب الموجز بلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و 3000 ألفا و 428 إصابة، كما بلغ عدد المتعافين 924 ألفا و702 حالة شفاء.


و أودى فيروس كورونا بحياة 5 ملايين و 312 آلاف و 25 حالة وفاة حول العالم.

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