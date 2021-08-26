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الخميس، 26-08-2021 08:57 ص

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

كورونا 7


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و748 حالة حتى صباح اليوم الخميس.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و338 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 18 حالة وفاة أمس الاربعاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 792 ألفا و278 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 38 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 769 ألفا و192 حالة شفاء.

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