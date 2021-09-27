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الإثنين، 27-09-2021 09:02 ص

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و399 حالة حتى صباح الاثنين.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و680 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 11 حالة وفاة أمس الأحد.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 819 ألفاً و783 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 796 ألفا و704 حالات شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 232 مليوناً و608 آلاف و482 حالة، شفي منها 209 ملايين و242 ألفا و666 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و762 ألفا و82 شخصاً حول العالم.

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