ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، أن عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن بلغت 16 ألفا و562 حالة حتى صباح الجمعة.

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ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و918 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 15 حالة وفاة أمس الخميس.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 847 ألفاً و506 حالات، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 820 ألفا و26 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 243 مليوناً و298 ألفاً و750 حالة، شفي منها 220 مليوناً و490 ألفاً و808 حالات.



وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و945 ألفا و928 حالة حول العالم.