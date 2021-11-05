الجمعة 05-11-2021
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الجمعة، 05-11-2021 07:43 م

ارتفاع إصابات كورونا في اربد

كورونا 6


الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية الصحة في إربد، رياض الشياب، الجمعة، إن الإصابات بفيروس كورونا "ارتفعت في الفترة الأخيرة" في المحافظة، لكن نسبة الإدخالات إلى المستشفيات "قليلة"، مشيرا إلى أن "الوضع الوبائي مسيطر عليه".

وأوضح الشياب في تصريح متلفز أن فرق تجري يوميا بين 7-10 آلاف فحصا للكشف عن الفيروس في محافظة إربد.

وقال الشياب أن "نسبة الإصابات مرتفعة صحيح لكن نسبة الإدخالات بالمستشفى قليلة جدا، حيث لدينا نسبة لا تتجاوز 20% من الإدخالات" مضيفا أن "الحالات التي تدخل للمستشفيات الميدانية في منطقة الشمال هم الأشخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى والثانية من المطعوم" الخاص بفيروس كورونا.

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