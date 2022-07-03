ارتفاع إصابات كورونا في الأردن 51% خلال أسبوع

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 1329 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الوبائي رقم 26 لعام 2022 خلال الفترة بين 25 حزيران/يونيو إلى الأول من تموز/يوليو، مقارنة مع 881 إصابة خلال الاسبوع الوبائي السابق وبارتفاع نسبته 51 %.



وبينت الوزارة في التقرير الاسبوعي، أنه لم تسجل أي حالة وفاة خلال الاسبوع، وذلك للاسبوع الرابع على التوالي.



وبينت الوزارة أن عدد فحوصات (بي سي آر) التي تم إجراؤها خلال الأسبوع 26، بلغت 22514 فحصا مقارنة مع 13127 فحصا خلال الأسبوع الماضي وبنسبة ارتفاع 72 بالمئة. حيث بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 5.9 بالمئة، مقارنة مع 6.7 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي السابق.



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