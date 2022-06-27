ارتفاع إيرادات مشغلي الهواتف المتنقلة في الأردن العام الماضي إلى نحو 673 مليون دينار

الوكيل الإخباري-

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ارتفعت إيرادات مشغلي الهواتف المتنقلة في الأردن العام الماضي إلى نحو 673 مليون دينار مقارنة بالعام 2020 التي كانت نحو 655 مليون دينار بمعدل نمو يقدر 3%، وفقا لرئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بسام السرحان.وقال السرحان، الاثنين، إنّ المكون الرئيس في إيرادات الشركات متأت من خدمات البيانات والتي تشكل ما نسبته 55% من اجمالي إيرادات شركات الاتصالات المتنقلة لعام 2021 محققه نمو بمعدل 13%، يليها خدمات الصوت والتي تشكل ما نسبته حوالي 33% من اجمالي إيرادات شركات الاتصالات المتنقلة وبنمو يقدر بحوالي 2%.وشكلت إيرادات الخدمات الأخرى (الربط البيني وبيع أجهزة الاتصالات) ما نسبته نحو 12% من اجمالي إيرادات شركات الاتصالات المتنقلة وبتراجع يقدر بنحو 26% عن السنة السابقة.أوضح، أن حجم الاستثمار في قطاع الهواتف المتنقلة بلغ في العام 2021 نحو 257 مليون دينار مقارنه بـ 83 مليون دينار في 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 210% عن العام 2020، وجاء الارتفاع نتيجة تجديد رخص الترددات وزيادة الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الاتصالات المتنقلة.وفيما يتعلق بحجم الاستثمار في قطاع الاتصالات الثابت، أكّد السرحان، ارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع خلال العام الماضي لتصل إلى ما قيمته 40 مليون دينار محققة بذلك نمواً بمعدل 9%.