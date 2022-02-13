ارتفاع اجمالي مساحة الأبنية المرخصة في الأردن - أرقام

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في الأردن خلال العام 2021، بنسبة 52.9 %، لتبلغ نحو 8.747 مليون متر مربع، مقارنة مع عام 2020 والبالغة 5.721 مليون متر مربع.وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها، اليوم الأحد، إلى ارتفاع إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 39.2 %، لتبلغ 26720 رخصة خلال عام 2021، مقارنة مع 20019 رخصة خلال عام 2020. وارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في عام 2021، بنسبة 54.9 %، لتبلغ 7.685 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 4.960 مليون متر مربع خلال عام 2020.كما ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال عام 2021، بنسبة 39.6 %، لتبلغ نحو 1.062 مليون متر مربع ، مقارنة مع نحو 761 ألف متر مربع في عام 2020.ووفقا للتقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال عام 2021 ما نسبته 87.9 %، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 12.1 %، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 67.1 %، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 23.4 %، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.5 %. وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64.2 %، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال عام 2021، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.8 %.وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 5.618 مليون متر مربع خلال عام 2021 ،مقابل نحو 3.258 مليون متر مربع في عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 72.4 %.أما على مستوى شهر كانون الأول لعام 2021، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2436 رخصة، كمـا بلغت مساحة الأبنية المرخصة 930 ألف متر مربع مقارنة مع 734 ألف متر مربع خلال الشهر ذاته من عـام 2020، بارتفاعٍ نسبته 26.7 %.